Insta360 Mic Pro: Endlich guter Ton am Handy?

Smartphones liefern beim Filmen heute eine beeindruckende Bildqualität: 4K-Auflösung, hohe Bildraten, Dolby-Vision-HDR – High-End-Modelle nehmen Videoclips in einem Detailgrad auf, der bis vor wenigen Jahren teuren Systemkameras vorbehalten war. Der Ton kommt aber oft zu kurz. Das kompakte KI-Ansteckmikrofon Insta360 Mic Pro verspricht Abhilfe.
Das Insta360 Mic Pro ist ein kompaktes Drahtlos-Mikrofonsystem, das nicht nur, aber besonders Smartphone-Videos einen kristallklaren Klang verleihen soll. Dafür hat der Hersteller KI-unterstützte Rauschunterdrückung eingebaut. Insta360 verkauft verschiedene Sets: Das Bluetooth-fähige Funkmikro allein, ein Set aus Mikro und Empfänger mit Klinkenstecker für die Nutzung an einer Systemkamera und ein Set mit zwei Mikros, Empfänger und Ladeschale. Wir haben es getestet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.