Insta360 Mic Pro: Endlich guter Ton am Handy?

Das Insta360 Mic Pro ist ein kompaktes Drahtlos-Mikrofonsystem, das nicht nur, aber besonders Smartphone-Videos einen kristallklaren Klang verleihen soll. Dafür hat der Hersteller KI-unterstützte Rauschunterdrückung eingebaut. Insta360 verkauft verschiedene Sets: Das Bluetooth-fähige Funkmikro allein, ein Set aus Mikro und Empfänger mit Klinkenstecker für die Nutzung an einer Systemkamera und ein Set mit zwei Mikros, Empfänger und Ladeschale. Wir haben es getestet.