Putin will nun europäische Schiffe beschlagnahmen

Wladimir Putin droht der EU mit Vergeltung. Sollte die Fracht beschlagnahmter Schiffe der russischen Schattenflotte verkauft werden, sieht er sich gezwungen „in gleicher Weise zu handeln“ und seinerseits europäische Schiffe beschlagnahmen zu lassen.
Das sagte der Kreml-Chef am Mittwoch bei der Beaufsichtigung eines Marinemanövers im Fernen Osten Russlands. Moskau werde „überall dort handeln, wo wir es selbst für notwendig und angemessen halten – überall“, fügte er hinzu.
Neue Sanktionen erlauben Verkauf russischer Fracht
Mehrere europäische Staaten haben Schiffe abgefangen, die russisches Öl transportierten und damit gegen westliche Sanktionen verstießen. Im vergangenen Monat verabschiedete Sanktionen erlauben es den EU-Mitgliedstaaten, das Öl oder sonstige von den Schiffen beschlagnahmte Ladungen zu verkaufen.
Empörung in Moskau: „Piraterie und Banditentum“
Moskau reagierte mit Empörung auf das Vorhaben, das Putin als „Piraterie und Banditentum“ bezeichnete. Schweden will ein Anfang März beschlagnahmtes russisches Schiff an die Ukraine übergeben, das in Verdacht steht, Getreide aus den besetzten Gebieten der Ukraine transportiert zu haben.
Putin sprach an Bord des russischen Kreuzers „Warjag“ vor der Insel Sachalin, wo die russische Marine Manöver abhielt. Sie finden eine Woche vor Militärübungen der USA und Südkoreas statt, die eine mögliche Invasion durch Nordkorea simulieren sollen. Die Spannungen in der Region sind groß: Kiew und Seoul werfen Moskau und Pjöngjang vor, ihre militärische Zusammenarbeit weiter zu intensivieren.
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