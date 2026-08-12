Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vergeltung an der EU

Putin will nun europäische Schiffe beschlagnahmen

Außenpolitik
12.08.2026 13:39
Putin droht mit der Beschlagnahmung europäischer Schiffe.
Putin droht mit der Beschlagnahmung europäischer Schiffe.(Bild: EPA/FOCKE STRANGMANN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wladimir Putin droht der EU mit Vergeltung. Sollte die Fracht beschlagnahmter Schiffe der russischen Schattenflotte verkauft werden, sieht er sich gezwungen „in gleicher Weise zu handeln“ und seinerseits europäische Schiffe beschlagnahmen zu lassen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das sagte der Kreml-Chef am Mittwoch bei der Beaufsichtigung eines Marinemanövers im Fernen Osten Russlands. Moskau werde „überall dort handeln, wo wir es selbst für notwendig und angemessen halten – überall“, fügte er hinzu.

Neue Sanktionen erlauben Verkauf russischer Fracht
Mehrere europäische Staaten haben Schiffe abgefangen, die russisches Öl transportierten und damit gegen westliche Sanktionen verstießen. Im vergangenen Monat verabschiedete Sanktionen erlauben es den EU-Mitgliedstaaten, das Öl oder sonstige von den Schiffen beschlagnahmte Ladungen zu verkaufen.

Lesen Sie auch:
Belgien hat mit Unterstützung von Frankreich einen Öltanker der russischen Schattenflotte ...
„Schwerer Schlag“
Belgien kaperte russischen Schattenflotten-Tanker
01.03.2026
Schlag gegen Russland
Britische Armee entert Tanker der Schattenflotte
15.06.2026

Empörung in Moskau: „Piraterie und Banditentum“
Moskau reagierte mit Empörung auf das Vorhaben, das Putin als „Piraterie und Banditentum“ bezeichnete. Schweden will ein Anfang März beschlagnahmtes russisches Schiff an die Ukraine übergeben, das in Verdacht steht, Getreide aus den besetzten Gebieten der Ukraine transportiert zu haben.

Putin sprach an Bord des russischen Kreuzers „Warjag“ vor der Insel Sachalin, wo die russische Marine Manöver abhielt. Sie finden eine Woche vor Militärübungen der USA und Südkoreas statt, die eine mögliche Invasion durch Nordkorea simulieren sollen. Die Spannungen in der Region sind groß: Kiew und Seoul werfen Moskau und Pjöngjang vor, ihre militärische Zusammenarbeit weiter zu intensivieren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
12.08.2026 13:39
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Nicolaus Frings im Gespräch mit dem stellvertretenden NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf.
Im „Krone“-Interview
Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden
Bereits vor 21 Jahren haben italienische Forscher den Erreger Vibrio vulnificus (siehe 3D-Grafik ...
Mittelmeer wird wärmer
„Fleischfressende Bakterien“ breiten sich aus
Der Uttendorfer Tobersbach bahnte sich seinen Weg durch den Ort und über die Felder.
Zahlreiche Einsätze
Bach wurde in Pinzgauer Ort zu reißendem Fluss
Cloud, KI & Daten:
Wem gehört Österreichs digitale Zukunft?
Wut als Strategie?
Warum wir lieber Schuldige suchen als Lösungen
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Neuer Pfarrseelsorger tot in Autowrack gefunden
101.143 mal gelesen
Krone Plus Logo
Feuerwehrleute mussten das völlig demolierte Unfallauto bergen.
Tirol
Drei Großfamilien in Bergnot: 36 Personen geborgen
100.368 mal gelesen
In Sölden kam es zu dem Großeinsatz. Einige gerieten in felsiges Gelände (roter Kreis). Manche ...
Innenpolitik
Zwei Drittel der Pensionisten nicht pensionsreif
85.584 mal gelesen
Wie kann unser Pensionssystem langfristig finanziert werden? Der Tiroler Landeshauptmann Anton ...
Innenpolitik
Gewessler: „Am Parkplatz wächst ka Kartoffel“
1734 mal kommentiert
Leonore Gewessler eröffnete die Reihe der ORF-„Sommergespräche“ bei Simone Stribl.
Innenpolitik
Frauen-Protest vor Kanzleramt: „Uns reicht es!“
1360 mal kommentiert
Es sei nur der Auftakt, meinten die Organisatorinnen des Frauen-Protests vor dem ...
Innenpolitik
Zwei Drittel der Pensionisten nicht pensionsreif
1122 mal kommentiert
Wie kann unser Pensionssystem langfristig finanziert werden? Der Tiroler Landeshauptmann Anton ...
Mehr Außenpolitik
Iran-Krieg
Waffenruhe soll um 60-90 Tage verlängert werden
Vergeltung an der EU
Putin will nun europäische Schiffe beschlagnahmen
„Nicht nur Rache“
Abrechnung mit Orbán, aber auch Warnung an Magyar
„Wir beschützen sie“
USA kürzen Unterstützung für Transgender-Kinder
Nach Trump-Evakuierung
Samt Rubio: Air Force One als fliegender Lockvogel
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf