Offiziell: ÖFB-Duo wechselt zu Serie-A-Aufsteiger!

Die ÖFB-Teamspieler Romano Schmid und Florian Grillitsch wechseln gemeinsam nach Italien zu Serie-A-Aufsteiger Frosinone. Am Montagnachmittag vermeldete der Klub den Doppel-Transfer in einem amüsanten Video, das die beiden beim Kuchenessen zeigt.
„Und, schmeckt’s?“, fragt Schmid seinen Teamkollegen Grillitsch. Die beiden verspeisen im Trikot ihres neuen Klubs offenbar ein leckeres Stück Sachertorte. „Molto“, antwortet Grillitsch (zu Deutsch: „sehr“). Seine Italienischkenntnisse dürften zumindest, was das Essen angeht, schon sitzen. Eine amüstante Vorstellung der beiden ...
Für Schmid überweist Frosinone rund 8,5 Millionen Euro plus zwei mögliche Millionen an Boni an Werder Bremen, Grillitsch kommt ablösefrei von SC Braga. Schmid erhält einen Vierjahresvertrag, Grillitsch unterschreibt (vorerst) für eine Saison.
Schmid war am Montag nicht mit Werder ins Trainingslager gereist, sondern zu finalen Vertragsgesprächen nach Italien. Der Steirer spielte seit 2020 für Bremen, sein Vertrag lief aber nur noch eine Saison. Unter Ralf Rangnick ist der 26-Jährige im ÖFB-Team zum Stammspieler avanciert. Sein letztes von bisher vier Länderspiel-Toren gelang dem 1,68-Meter-Mann im Juni in der WM-Auftaktpartie gegen Jordanien (3:1).
Grillitsch hatte bereits während der WM von einer Option Gebrauch gemacht, nach nur einer Saison beim portugiesischen Erstligisten Braga aus seinem Vertrag auszusteigen. Seither war der 31-jährige Niederösterreicher auf Clubsuche. Der 61-fache Internationale, bei Österreichs WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen Spanien (0:3) zur Pause eingewechselt, war vor seinem Italien-Engagement auch bereits in Deutschland bei Bremen und Hoffenheim sowie bei Ajax Amsterdam und ein halbes Jahr auf Leihbasis bei Real Valladolid in Spanien tätig.
Frosinone seit Sommer in US-Besitz
Frosinone steigt mit neuen Ambitionen auf. Der Club aus der Kleinstadt in der Region Latium war nach Platz zwei in der Serie B im Juli mehrheitlich vom US-Fonds Clara Vista übernommen worden. Die Investmentgesellschaft, in deren Mehrheitsbesitz auch der englische Premier-League-Aufsteiger Ipswich Town steht, zahlte für 80 Prozent der Clubanteile 41,5 Millionen Euro und will weiter in Frosinone investieren. Neben dem ÖFB-Duo ist auch eine Verpflichtung von Salzburgs Linksverteidiger Aleksa Terzic im Gespräch.
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