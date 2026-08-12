Offiziell: ÖFB-Duo wechselt zu Serie-A-Aufsteiger!

Frosinone seit Sommer in US-Besitz

Frosinone steigt mit neuen Ambitionen auf. Der Club aus der Kleinstadt in der Region Latium war nach Platz zwei in der Serie B im Juli mehrheitlich vom US-Fonds Clara Vista übernommen worden. Die Investmentgesellschaft, in deren Mehrheitsbesitz auch der englische Premier-League-Aufsteiger Ipswich Town steht, zahlte für 80 Prozent der Clubanteile 41,5 Millionen Euro und will weiter in Frosinone investieren. Neben dem ÖFB-Duo ist auch eine Verpflichtung von Salzburgs Linksverteidiger Aleksa Terzic im Gespräch.