„Alaba soll zu Barca und Ex-Trainer Flick gehen!“

Bei welchem Klub geht die Karriere von David Alaba weiter? Österreichs Fußball-Star und sein Umfeld sind ganz entspannt. Sein Ziel ist, dass er gerne bei einem Champions-League-Klub weiterspielt. Aber es gibt auch noch viele andere Optionen, wie auch seine Fans wissen. Wir hörten uns an nostalgischen Alaba-Plätzen in Wien um ...