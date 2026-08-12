Polizei in Frankreich enttarnt Drohnen-Drogenring

Fünf Verdächtige wurden festgenommen, die sich ab dem Herbst vor Gericht verantworten müssen. Sie wurden auf frischer Tat ertappt. Im Zuge der Ermittlungen beschlagnahmten die Polizisten zudem 500 Gramm Cannabis, 6000 Euro Bargeld, ein Fahrzeug sowie die für die Lieferungen genutzte Drohne samt 18 Akkus. Die Lieferungen erfolgten demnach von zwei Startplätzen in der Umgebung des Gefängnisses aus. Die Gruppe sei „hochgradig organisiert“ gewesen, erklärte die Polizei.