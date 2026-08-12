Ermittlungen laufen
Blitz traf nach Abendessen 16 Gefängnisinsassen
Von krone.at
16 Insassen einer Haftanstalt im US-Staat Ohio sind nach einem Blitzeinschlag zur Behandlung in ein externes Krankenhaus gebracht worden.
Heftige Stürme zogen am Dienstag durch die Region. Gegen 17:23 Uhr (Ortszeit) kehrten die Häftlinge vom Abendessen zurück – als plötzlich der Blitz einschlug, zitieren US-Medien einen Gefängnissprecher.
Viele von ihnen hätten ins Krankenhaus gebracht werden müssen, einer sei sogar ausgeflogen worden, teilte die für die Gefängnisse zuständige Regierungsbehörde Ohio Department of Rehabilitation and Correction am Mittwoch auf Facebook mit. Berichte über Tote gebe es nicht.
Die Polizei sei vor Ort, um die Hintergründe des Unfalls aufzuklären.
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