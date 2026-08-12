VAR-Problem! Bundesliga und die Fehlentscheidungen

„Im österreichischen Fußball gibt es derzeit einiges zu diskutieren: vom VAR in der Bundesliga bis hin zur Ausbildung im Nachwuchs. In Folge 70 von Gelb-Rot sprechen Moderator Hannes Steiner, Kurt Garger, Frenkie Schinkels und Ex-Rapid-Kicker Franz Weber über die aktuellen Baustellen im österreichischen Fußball.“