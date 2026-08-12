Menschlicher Torso in Wald nahe Flensburg entdeckt

Der Torso wurde laut den Angaben am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr in einem Wald in Glücksburg entdeckt. Am Mittwoch suchten etwa 40 Einsatzkräfte nach weiteren Spuren, das Gelände rund um den Fundort wurde dafür abgesperrt. Die Leiche soll im Laufe des Tages obduziert werden. Die Hintergründe der Tat sowie die Identität waren am Mittwochmittag noch unklar.