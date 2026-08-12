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Schreck für Jäger

Menschlicher Torso in Wald nahe Flensburg entdeckt

Ausland
12.08.2026 13:29
In der Nähe der deutschen Stadt Flensburg hat ein Jäger den Torso eines Mannes entdeckt ...
In der Nähe der deutschen Stadt Flensburg hat ein Jäger den Torso eines Mannes entdeckt (Symbolbild).(Bild: kittyfly - stock.adobe.com)
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Von krone.at

Schock für einen Jäger in der Nähe der deutschen Stadt Flensburg (Schleswig-Holstein): In einem Wald hat er den Torso eines Mannes entdeckt, der in Plastikfolie eingepackt war. Die Polizei und Staatsanwaltschaft gehen derzeit von einem Gewaltverbrechen aus.

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Der Torso wurde laut den Angaben am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr in einem Wald in Glücksburg entdeckt. Am Mittwoch suchten etwa 40 Einsatzkräfte nach weiteren Spuren, das Gelände rund um den Fundort wurde dafür abgesperrt. Die Leiche soll im Laufe des Tages obduziert werden. Die Hintergründe der Tat sowie die Identität waren am Mittwochmittag noch unklar.

Die Behörden machten zunächst keine weiteren Angaben. Die Polizei bat etwaige Zeuginnen und Zeugen, sich zu melden, wenn sie beispielsweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge rund um den Pugumer See beobachtet haben.

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