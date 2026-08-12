EM-Semifinale! „Eine coole Sache – Ziel erreicht!“

Knapp am Rekord – aber out

Niklas Strohmayer-Dangl bot in seinem Semifinale eine starke Leistung, verpasste in 49,20 seinen eignen Rekord nur um zwei Hundertstel, hatte aber trotzdem keine Chance, das Finale zu erreichen. Als Sechster in seinem Heat stand schon fest, dass er nicht weiterkam. „Das Finale war außer Reichweite, ich bin aber zufrieden und stolz, was ich ewrreicht habe, ich habe alles gegeben, was in meiner Macht liegt“, meinte der Burgenländer, der gesamt den 14. Platz erreichte.