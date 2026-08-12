Lange Schlangen für die letzten „Sofi“-Brillen

Österreich ist im Sonnenfinsternis-Fieber! Kurz vor dem seltenen Himmelsspektakel am Mittwochabend wollen sich offenbar noch Tausende die passende Schutzbrille sichern. Doch die begehrten Finsternis-Brillen sind vielerorts bereits Mangelware. Auf Verkaufsplattformen werden sie teilweise zu völlig überzogenen Preisen angeboten ...
Vor den wenigen Verkaufsstellen, die noch Exemplare auf Lager haben, bilden sich in den Bundesländern lange Schlangen. Besonders groß war der Andrang in Salzburg. Vor einem Optikergeschäft im Einkaufszentrum Europark standen die Menschen Schlange. Am Morgen lagen dort noch rund 2000 Brillen bereit – doch das sollte nicht lange so bleiben: 1000 Stück waren innerhalb von gerade einmal einer halben Stunde verkauft.
Auch bei einer Eni-Tankstelle in der Münchner Bundesstraße herrschte Ausnahmezustand (siehe Bild oben). Der Ansturm war so groß, dass eine Wartende lachend meinte: „Die machen heute mehr Geschäft mit der Brille als mit dem Benzin.“
Auch in Wien ist die Nervosität groß. Vor dem Optiker „Sehen! Wutscher“ in der Mariahilfer Straße bildete sich bereits kurz nach 9 Uhr eine Schlange. Wer noch eine Brille ergattern wollte, musste Geduld mitbringen.
Brillen vielerorts längst ausverkauft
In der Warteschlange berichteten Menschen, sie hätten zuvor bereits zahlreiche Geschäfte angerufen – vielerorts seien die Brillen längst ausverkauft. Angeblich werden teilweise nur ein bis zwei Stück pro Person abgegeben, damit möglichst viele Interessierte noch zum Zug kommen.
Der Run auf die kleinen Spezialbrillen hat inzwischen sogar den Online-Handel erreicht. Auf Willhaben werden Finsternis-Brillen teilweise zu völlig überzogenen Preisen angeboten – bis zu 100 Euro werden für einzelne Exemplare verlangt (siehe Bild unten).
Während vielerorts die „Sofi“-Brillen knapp werden, gibt es aus der Steiermark Entwarnung: In Graz und Umgebung sind offenbar noch Exemplare erhältlich – unter anderem im Center West und in Seiersberg. „Dass die Sonnenfinsternis-Brillen ausverkauft wären, halte ich für ein Gerücht, irgendwer sorgt hier für künstliche Verknappung“, heißt es von Mountain Media. Pro verkaufter Brille geht zudem ein Euro an „Wings for Life“.
Ab 19.22 Uhr beginnt die partielle Sonnenfinsternis. Kurz vor 20.15 Uhr erreicht sie ihren Höhepunkt – dann sind rund 90 Prozent der Sonne bedeckt. Das ganze Land blickt gespannt zum Himmel. Wer keine Brille ergattert hat, kann auch den „Krone“-Livestream (ab 19.15 Uhr) verfolgen.
Sonne ohne Brille sicher beobachten
Wer keine geeignete Finsternis-Brille mehr auftreiben kann, sollte nicht selbst einen Filter basteln und damit direkt in die Sonne schauen. Eine sichere Möglichkeit ist stattdessen die indirekte Beobachtung: Mit einer einfachen Lochkamera lässt sich das Bild der Sonne auf eine helle Fläche projizieren, ohne direkt hineinzusehen. Noch besser sind organisierte Beobachtungen mit professioneller Ausrüstung oder ein Livestream.
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