Lange Schlangen für die letzten „Sofi“-Brillen

Vor den wenigen Verkaufsstellen, die noch Exemplare auf Lager haben, bilden sich in den Bundesländern lange Schlangen. Besonders groß war der Andrang in Salzburg. Vor einem Optikergeschäft im Einkaufszentrum Europark standen die Menschen Schlange. Am Morgen lagen dort noch rund 2000 Brillen bereit – doch das sollte nicht lange so bleiben: 1000 Stück waren innerhalb von gerade einmal einer halben Stunde verkauft.