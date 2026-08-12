Anthropic will KI-Texte mit Wasserzeichen versehen

Das US-Unternehmen Anthropic hat angekündigt, Texte seines Chatbots Claude mit einem unsichtbaren Wasserzeichen zu versehen, um den EU-Vorgaben zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz zu entsprechen. Die Funktion ist für Nutzer unsichtbar und bleibt auch dann erhalten, wenn ein Text kopiert und an anderer Stelle wieder eingefügt wird.
Die Kennzeichnung erfolgt, indem Claude Texte oder Bilder mit Metadaten versieht. Das Wasserzeichens bedeute nicht unbedingt, dass Claude den Text erstellt habe. Womöglich sei dieser nur von dem KI-Chatbot Claude bearbeitet oder Korrektur gelesen worden, führte Anthropic weiter aus.
In nach dem 2. August veröffentlichte Claude-Versionen ist das Wasserzeichen dem Unternehmen zufolge bereits integriert. Ältere Versionen sollen später entsprechend aktualisiert werden.
EU-Vorgaben umgesetzt
Mit den Änderungen kommt Anthropic EU-Anforderungen nach. Brüssel verlangt, dass KI-generierte Inhalte von Maschinen zu erfassende Kennzeichnungen aufweisen müssen. Bei Verstößen drohen Geldstrafen. Einen freiwilligen Verhaltenskodex haben bereits 190 Unternehmen unterschrieben, darunter Google, Meta, Microsoft, Mistral und OpenAI.
Google erklärte unterdessen, dass sein KI-Chatbot Gemini die Marke von einer Milliarde monatlichen Nutzern überschritten habe. „Das ist unser am schnellsten wachsendes Produkt aller Zeiten“, erklärte Google-Chef Sundar Pichai am Dienstag im Online-Dienst X.
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