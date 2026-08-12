Senior „investiert“ in Betrüger: Halbe Million weg

Hohe Gewinne versprochen

Den größten finanziellen Schaden erlitt das Opfer durch einen vermeintlichen Kryptowährungsanlagebetrug. Über eine Online-Plattform wurden dem Mann hohe Gewinne in Aussicht gestellt. Als er sich sein vermeintliches Guthaben auszahlen lassen wollte, forderten die Betrüger wiederholt zusätzliche Gebühren und Steuerzahlungen. Der 63-Jährige überwies daraufhin Geld, ohne jedoch die versprochene Auszahlung zu erhalten.