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Über Monate abgezockt

Senior „investiert“ in Betrüger: Halbe Million weg

Tirol
12.08.2026 10:28
Einen mittleren sechsstelligen Eurobetrag überwies das Opfer an Betrüger.
Einen mittleren sechsstelligen Eurobetrag überwies das Opfer an Betrüger.(Bild: Annette Riedl / dpa / picturedesk.com)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Eigentlich wollte ein 63-jähriger Senior aus dem Tiroler Unterland sein Vermögen mit vermeintlich seriösen Investment-Geschäften vermehren. Hohe Gewinne wurden versprochen – doch jetzt ist er um eine halbe Million Euro (!) ärmer. Der gutgläubige Mann tappte in die Falle von Betrügern und ließ sich seit Monaten eiskalt abzocken!

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Am Dienstag erstattete der 63-jährige Einheimische bei der Polizeiinspektion Kössen (Bezirk Kitzbühel) Anzeige wegen schweren Betrugs. Laut eigenen Angaben sei er zwischen Juli 2025 und Juni 2026 über Social Media und verschiedene Online-Plattformen von bislang unbekannten Tätern getäuscht und regelrecht finanziell ausgenommen worden.

Kryptowährung, Gold und Kredite
Es handelte sich um vermeintliche Investitionen in Kryptowährung und Gold sowie um einen Kreditbetrug. Alles in allem verlor der Tiroler einen mittleren, sechsstelligen Eurobetrag – also rund eine halbe Million Euro!

Hohe Gewinne versprochen
Den größten finanziellen Schaden erlitt das Opfer durch einen vermeintlichen Kryptowährungsanlagebetrug. Über eine Online-Plattform wurden dem Mann hohe Gewinne in Aussicht gestellt. Als er sich sein vermeintliches Guthaben auszahlen lassen wollte, forderten die Betrüger wiederholt zusätzliche Gebühren und Steuerzahlungen. Der 63-Jährige überwies daraufhin Geld, ohne jedoch die versprochene Auszahlung zu erhalten.

Zitat Icon

Unrealistisch hohe Gewinnversprechen sowie die Forderung nach zusätzlichen Gebühren oder Steuerzahlungen vor einer Auszahlung sind deutliche Warnsignale.

Die Polizei

Auch bei vermeintlichen Investitionen in Gold und Termingeschäfte sei der Mann getäuscht worden. Dabei entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Überweisungen nach Deutschland
Zusätzlich wurde dem Österreicher über eine betrügerische Plattform ein Kredit im hohen fünfstelligen Eurobereich in Aussicht gestellt. Im weiteren Verlauf kontaktierten die Täter ihn über WhatsApp und forderten verschiedene Gebühren sowie Überweisungen auf Konten in Deutschland. Dadurch entstand ein weiterer Schaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

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Polizei warnt vor unrealistischen Gewinnversprechen
Die Polizei warnt eindringlich vor vermeintlich lukrativen Anlageangeboten im Internet und insbesondere auf Social-Media-Plattformen. Unrealistisch hohe Gewinnversprechen sollten demnach ebenso misstrauisch machen wie die Forderung, vor einer Auszahlung zusätzliche Gebühren oder Steuern zu bezahlen. „Investitionen sollten ausschließlich über seriöse und überprüfbare Anbieter erfolgen“, betont die Exekutive.

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