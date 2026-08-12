Rückschlag für Stadionpläne der WSG Tirol

Forderungen

Die WSG arbeitet daran, die zweite Baustufe mit drei Tribünen, LED-Flutlicht und Beschallung im Gernot-Langes-Stadion umzusetzen. „Ein wesentlicher Schritt dabei ist es, die von den Banken geforderte Besicherungsquote für die Finanzierung zu erreichen. Von den Kreditinstituten wurde immer wieder gefordert, dass sich die Gemeinde Wattens als Grundstückseigentümerin des Stadion-Areals mit einer Haftung beteiligt, weshalb die WSG Tirol in der vergangenen Woche an den Wattener Bürgermeister sowie an den Gemeinderat herangetreten ist, um für die benötigte Ausfallshaftung und Unterstützung anzusuchen“, gab der Verein bekannt.