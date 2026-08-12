Dieser Salzburger steht fix wieder in der Startelf

Red Bull Salzburg hat in der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League am Donnerstag (19) ein schwieriges Auswärtsspiel in Pafos vor der Brust. Im Hinspiel gewannen die Bullen durch ein spätes Tor von Haris Tabakovic. Am Wochenende gegen den WAC (1:1) rotierte Trainer Danny Röhl. Donnerstag kehrt ein wichtiger Spieler wieder in die Anfangsformation zurück, wie der Coach noch vor Abflug verriet . . .
„Das Halbzeitergebnis ist ganz gut für uns und trotzdem ist es natürlich eine schwierige Aufgabe.“ Das sagte Salzburg-Trainer Danny Röhl vor dem Abschlusstraining in Taxham vor dem Rückspiel gegen Pafos. Auf Zypern erwartet sein Team ein starkes Heimteam, das daheim zuletzt 4:0 gegen Hajduk Split gewonnen hat. „Mit den Fans und mit der Hitze wird es ein sehr schwieriges Spiel“, betonte Innenverteidiger Valentin Zabransky.
Wie stellt Danny Röhl sein Team auf?
Am Sonntag warf Röhl beim Bundesliga-Spiel beim WAC (Endstand 1:1) die Rotationsmaschine an. Für das Rückspiel werden wieder einige Stammkräfte in die Anfangsformation zurückkehren. Wenngleich nicht alle Positionen sehr klar sind: „Wir schauen, was wir auf der Zehner-Position machen. Da haben wir verschiedene Optionen. Wir könnten mit zwei Spitzen spielen oder mit einem Zehner.“ Das wäre seine Aufgabe als Trainer, herauszufinden, was es im Match gegen die Zyprioten brauche. Auch die Frage „welche Spielertypen braucht man vielleicht ab der 60. Minute, wenn Pafos noch mehr kommen muss“, stellt sich der Deutsche.
Fix ist für ihn jedoch: Abubakr Barry kehrt in die Startelf zurück. „Und dann gibt es zwei andere Spieler, die sich um den zweiten Sechser streiten werden.“
Denn mit Soumaila Diabate fällt ein Leistungsträger bekanntlich aufgrund einer Muskelverletzung laut Vereinsangaben – wie auch Gaoussou Diakite – mehrere Wochen aus. Enrique Aguilar brach sich im Hinspiel gegen Pafos den Unterarm, wurde bereits operiert. „Er braucht noch so zwei Wochen, dann wird er wieder auf dem Platz stehen“, erklärte Röhl.
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