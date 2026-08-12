Dieser Salzburger steht fix wieder in der Startelf

Wie stellt Danny Röhl sein Team auf?

Am Sonntag warf Röhl beim Bundesliga-Spiel beim WAC (Endstand 1:1) die Rotationsmaschine an. Für das Rückspiel werden wieder einige Stammkräfte in die Anfangsformation zurückkehren. Wenngleich nicht alle Positionen sehr klar sind: „Wir schauen, was wir auf der Zehner-Position machen. Da haben wir verschiedene Optionen. Wir könnten mit zwei Spitzen spielen oder mit einem Zehner.“ Das wäre seine Aufgabe als Trainer, herauszufinden, was es im Match gegen die Zyprioten brauche. Auch die Frage „welche Spielertypen braucht man vielleicht ab der 60. Minute, wenn Pafos noch mehr kommen muss“, stellt sich der Deutsche.