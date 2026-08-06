Diese China-Durchbrüche machen Washington nervös

Export- und Importverbote, Zölle, Sanktionen: Seit Trumps erster Amtszeit versucht Washington, Peking im US-chinesischen Technologiewettlauf auf Distanz zu halten und die Dominanz US-amerikanischer Konzerne aus dem Silicon Valley zu sichern. Doch trotz aller Bemühungen sind die Chinesen den USA dicht auf den Fersen und nach einer Reihe aufsehenerregender technologischer Durchbrüche macht sich in den USA Nervosität breit.