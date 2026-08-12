„The Office“-Star Lucy Davis an Krebs erkrankt

In der Kommentarspalte unter Davis‘ Instagram-Beitrag reagierte Gervais mit einem roten Herz-Emoji. Am wichtigsten sei für sie nach wie vor Humor, schrieb die Britin in dem Beitrag. Familie und Freunde sollten sie nicht „wie eine kranke Person“ behandeln. „Ich habe keine Angst vor dem, was als Nächstes kommt“, erläuterte sie weiter. „Jegliche Trauer gilt meiner Familie; für sie ist es viel schwerer als für mich.“