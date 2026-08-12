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„Unheilbar“

„The Office“-Star Lucy Davis an Krebs erkrankt

Society International
12.08.2026 13:53
Schauspielerin Lucy Davis spricht über ihren Brustkrebs und erklärt, dass dieser „unheilbar“ ...
Schauspielerin Lucy Davis spricht über ihren Brustkrebs und erklärt, dass dieser „unheilbar“ ist.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/David Livingston)
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Von krone.at

„The Office“-Schauspielerin Lucy Davis leidet eigenen Angaben zufolge an einer unheilbaren Krebserkrankung. Vor eineinhalb Jahren sei bei ihr Brustkrebs im vierten Stadium diagnostiziert worden, teilte die 53-Jährige in einem Instagram-Beitrag mit.

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„Der Krebs ist nicht heilbar, und es ist zu spät für eine Chemotherapie“, schrieb sie. Der Krebs habe bereits in die Knochen metastasiert. Stehen und Gehen über einen langen Zeitraum sei „schwer“, teils sei sie auf einen Rollstuhl angewiesen, berichtete Davis.

Lebenszeit „so schön wie möglich“ gestalten
„Nun versuche ich, die verbleibende Zeit meines Lebens so schön wie möglich zu gestalten“, schrieb Davis und teilte ein Video von ihr.

Mit dieser Nachricht machte Lucy Davis ihre Brustkrebsdiagnose öffentlich:

  Nach Angaben der Organisation Cancer Research UK bedeutet Brustkrebs im vierten Stadium, dass sich die Krankheit bereits auf andere Körperteile wie Knochen oder die Lunge ausgeweitet hat. Die Erkrankung kann den Angaben nach für einige Jahre kontrolliert werden, gilt jedoch als unheilbar.

„Jegliche Trauer gilt meiner Familie“
Die 53-Jährige ist vor allem für ihre Rolle als Dawn Tinsley in der britischen TV-Comedy-Serie „The Office“ bekannt. Der britische Komiker Ricky Gervais (65) feierte mit der bissigen Büro-Satire seinen Durchbruch. Auch die US-Version mit Hollywoodstar Steve Carell (63) erfreut sich bis heute großer Beliebtheit. „The Office“ gilt auch als Vorlage für die deutsche TV-Serie „Stromberg“.

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In der Kommentarspalte unter Davis‘ Instagram-Beitrag reagierte Gervais mit einem roten Herz-Emoji. Am wichtigsten sei für sie nach wie vor Humor, schrieb die Britin in dem Beitrag. Familie und Freunde sollten sie nicht „wie eine kranke Person“ behandeln. „Ich habe keine Angst vor dem, was als Nächstes kommt“, erläuterte sie weiter. „Jegliche Trauer gilt meiner Familie; für sie ist es viel schwerer als für mich.“

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