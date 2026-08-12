Drohne spürt im Dunkeln verirrten Wanderer auf

Richtige Abzweigung verpasst

Doch der 63-Jährige dürfte die richtige Abzweigung verpasst haben. Als er dann plötzlich die Hämmermoosalm von oben erblickte, wusste er, dass er zu weit gegangen war. Doch anstatt umzudrehen, suchte sich der Deutsche einen anderen „Weg“. Entlang des Salzbachs ging er bergab – bis er irgendwann im unwegsamen Gelände nicht mehr weiter kam. Zuvor war er offenbar mehrmals gestürzt. Dabei zog er sich ein paar Schrammen zu.