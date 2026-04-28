Smartwatch-Lüge: So falsch sind Ihre Daten

Ob Schritte, Kalorien, Puls oder Schlaf: Sogenannte Wearables wie Fitness-Tracker und Smartwatches überwachen inzwischen nahezu jeden unserer Lebensbereiche und liefern damit ein vermeintlich exaktes Protokoll unseres Gesundheitszustandes. Doch so präzise wie sie versprechen, messen die Geräte am Handgelenk nicht.