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Geschlechterduell

Reden ist Silber, aber wer quatscht wirklich mehr?

Mentale Stärke & Emotionale Balance
22.04.2026 15:00
Jennifer Aniston und Vince Vaughn spielen in „Trennung mit Hindernissen“ ein Paar am Rand der ...
Jennifer Aniston und Vince Vaughn spielen in „Trennung mit Hindernissen“ ein Paar am Rand der Beziehungskrise. Sie redet, um zu retten. Er schweigt, um nicht zu streiten. Nach den Dreharbeiten kamen sie 2005 tatsächlich zusammen.(Bild: AP/ALASTAIR GRANT)
Porträt von Susanne Zita
Von Susanne Zita

Männer behaupten gern, Frauen würden zu viel reden. „Sie“ betont hingegen häufig, „er“ würde zu wenig sagen. Zwischen Klischee und Realität liegt ein weites Feld. Die klinische Psychologin Mag. Dr. Karin Flenreiss-Frankl  erklärt, was tatsächlich hinter dem vermeintlichen „Rededuell“ der Geschlechter steckt.

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Wenn man Männer fragt, warum Frauen angeblich mehr reden, bekommt man oft ein Augenrollen, ein Schulterzucken oder den Klassiker: „Sie redet einfach immer.“ Ein Vorwurf, der so alt ist wie jede Beziehungskrise und viele Drehbuchautoren inspiriert hat. Doch wo liegt die Wahrheit? Die „Krone“ hat bei der klinischen Psychologin Mag. Dr. Karin Flenreiss-Frankl nachgefragt.

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