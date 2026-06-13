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Vor Bayern-Trainer Kompany war Höll unschlagbar

Salzburg: Sport-Nachrichten
13.06.2026 15:47
(Bild: WHOOP UCI Mountain BIke World Series / Javi Zubiko)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Valentina Höll lieferte bei ihrem Heimweltcup in Leogang eine Machtdemonstration ab. Die Pinzgauerin gewann das Downhill-Rennen souverän und feiert erstmals in ihrer Karriere drei Siege in Folge. Das alles passierte vor den Augen von Bayern-Trainer Vincent Kompany.

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Was für eine Machtdemonstration von Valentina Höll! Die Downhill-Queen raste in Leogang zum Heimsieg, hatte am Ende 3,8 Sekunden Vorsprung auf Marine Cabirou (Fra). „Es war brutal anstrengend. Ich habe gewusst, ich muss richtig Gas geben, damit ich eine Chance habe. Ich kann es noch immer nicht fassen, dass ich gewonnen habe“, schnaufte Höll im Ziel, das aufgrund der vielen Fans zum Tollhaus wurde, durch.

Erstmals in ihrer Karriere gewann sie drei Rennen in Folge. Von Statistiken hält die amtierende Weltmeisterin aber nichts: „Daheim Rennen zu gewinnen ist einfach das Schönste.“

Einer der Zuschauer war Bayern-Trainer Vincent Kompany. Der Belgier befindet sich gerade mit seiner Familie auf Urlaub im Pinzgau und ließ sich den Weltcup nicht entgehen. Dabei hatten er sowie die weiteren Fans im Gegensatz zu den Tagen davor eine große Portion Wetterglück. Denn pünktlich zum großen Finaltag der Downhill-Asse schaute die Sonne vorbei.

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Wegen fanatischer Fans fast gestürzt
Bei den Junioren gewannen der Neuseeländer Jonty Williamson bzw. die Vorarlbergerin Lina Frener. „Ein unbeschreibliches Gefühl, zuhause zu gewinnen“, sagte sie über ihren zweiten Weltcupsieg. Die Stimmung war für sie überwältigend: „Ich bin reingefahren und die Leute haben meinen Namen so geschrien, dass es mich fast erschreckt hat und ich fast geflogen wäre. Unbeschreiblich.“ Vorjahressiegerin Rosa Zierl musste wegen einer ausgekugelten Schulter passen.

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