Vor Bayern-Trainer Kompany war Höll unschlagbar

Was für eine Machtdemonstration von Valentina Höll! Die Downhill-Queen raste in Leogang zum Heimsieg, hatte am Ende 3,8 Sekunden Vorsprung auf Marine Cabirou (Fra). „Es war brutal anstrengend. Ich habe gewusst, ich muss richtig Gas geben, damit ich eine Chance habe. Ich kann es noch immer nicht fassen, dass ich gewonnen habe“, schnaufte Höll im Ziel, das aufgrund der vielen Fans zum Tollhaus wurde, durch.