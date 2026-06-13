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Goldene Hochzeit

Baby Ines stahl Carl Gustaf und Silvia die Show

Royals
13.06.2026 13:05
Baby Ines stahl am Samstagvormittag beim Dankesgottesdienst Oma und Opa Silvia und Carl Gustaf ...
Baby Ines stahl am Samstagvormittag beim Dankesgottesdienst Oma und Opa Silvia und Carl Gustaf glatt die Show!(Bild: APA-Images / TT News Agency / Christine Olsson)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Der heutige Samstag steht in Schweden ganz im Zeichen der Liebe: Denn König Carl Gustaf und Königin Silvia feiern ihre goldene Hochzeit! Eine stahl den Jubilaren aber glatt die Show: Baby Ines!

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Mit einer von den Schweden begeistert gefeierten Hochzeit machte Carl Gustaf am 19. Juni 1976 Silvia Sommerlath zu seiner Königin – eine bürgerliche Deutsche, die er vier Jahre zuvor bei den Olympischen Spielen in München kennengelernt hatte.

Baby Ines zog alle Blicke auf sich
Die goldene Hochzeit des Königspaares wird allerdings schon am heutigen Samstag gefeiert – und zwar den ganzen Tag lang! Los ging es schon am späten Vormittag mit einem Dankesgottesdienst Te Deum, bei dem natürlich auch die Königsfamilie nicht fehlen durfte.

Prinzessin Sofia trug Pink – und Baby Ines beobachtete alles ganz genau!
Prinzessin Sofia trug Pink – und Baby Ines beobachtete alles ganz genau!(Bild: APA-Images / Action Press / Royal Press Europe)

Und das jüngste Mitglied wurde auch gleich zum heimlichen Star, denn Baby Ines sorgte mit neugierigen Blicken für Schmunzeln. Die Tochter von Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip wollte offensichtlich nichts versäumen, immerhin wird an diesem Tag ja die 50-jährige Liebe von Oma und Opa gefeiert!

Fesche Prinzessinnen
Aber auch Prinzessin Sofia und ihre Schwägerinnen, Kronprinzessin Victoria und Prinzessin Madeleine, sorgten an diesem Vormittag für Aufsehen. Die Royals hatten sich zu Ehren des Königspaares nämlich richtig fesch gemacht.

Kronprinzessin Victoria kam mit Ehemann Prinz Daniel und Sohn Prinz Oscar. Prinzessin Estelle ...
Kronprinzessin Victoria kam mit Ehemann Prinz Daniel und Sohn Prinz Oscar. Prinzessin Estelle fehlte an diesem Tag allerdings.(Bild: APA-Images / Action Press / Royal Press Europe)

Während Sofia in einem pinken Outfit mit passendem Hut für Aufsehen sorgte, setzte Victoria auf ein elegantes Kostüm in Cremeweiß – und natürlich ebenfalls auf einen Hut. Madeleine hingegen trug strahlendes Weiß und sah darin ebenfalls zauberhaft aus.

Prinzessin Estelle nicht dabei
Kleiner Wermutstropfen: Prinzessin Estelle fehlt an diesem für das schwedische Königspaar so wichtigen Tag. Die 14-Jährige befindet sich aktuell auf einer Sprachreise. 

Königin Silvia und König Carl Gustaf beim Einzug in die Kirche
Königin Silvia und König Carl Gustaf beim Einzug in die Kirche(Bild: APA-Images / TT News Agency / Christine Olsson)
Auch Prinzessin Madeleine war an diesem Tag dabei.
Auch Prinzessin Madeleine war an diesem Tag dabei.(Bild: APA-Images / TT News Agency / Christine Olsson)

Der Gottesdienst am Morgen ist allerdings nur der Auftakt zu den Feierlichkeiten, im Laufe des Tages wird es weitere Auftritte der schwedischen Königsfamilie geben – etwa eine Kutschenfahrt durch die Stadt sowie eine Bootsfahrt mit der königlichen Schaluppe „Vasaorden“.

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