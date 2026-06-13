Baby Ines stahl Carl Gustaf und Silvia die Show

Der heutige Samstag steht in Schweden ganz im Zeichen der Liebe: Denn König Carl Gustaf und Königin Silvia feiern ihre goldene Hochzeit! Eine stahl den Jubilaren aber glatt die Show: Baby Ines!
Mit einer von den Schweden begeistert gefeierten Hochzeit machte Carl Gustaf am 19. Juni 1976 Silvia Sommerlath zu seiner Königin – eine bürgerliche Deutsche, die er vier Jahre zuvor bei den Olympischen Spielen in München kennengelernt hatte.
Baby Ines zog alle Blicke auf sich
Die goldene Hochzeit des Königspaares wird allerdings schon am heutigen Samstag gefeiert – und zwar den ganzen Tag lang! Los ging es schon am späten Vormittag mit einem Dankesgottesdienst Te Deum, bei dem natürlich auch die Königsfamilie nicht fehlen durfte.
Und das jüngste Mitglied wurde auch gleich zum heimlichen Star, denn Baby Ines sorgte mit neugierigen Blicken für Schmunzeln. Die Tochter von Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip wollte offensichtlich nichts versäumen, immerhin wird an diesem Tag ja die 50-jährige Liebe von Oma und Opa gefeiert!
Fesche Prinzessinnen
Aber auch Prinzessin Sofia und ihre Schwägerinnen, Kronprinzessin Victoria und Prinzessin Madeleine, sorgten an diesem Vormittag für Aufsehen. Die Royals hatten sich zu Ehren des Königspaares nämlich richtig fesch gemacht.
Während Sofia in einem pinken Outfit mit passendem Hut für Aufsehen sorgte, setzte Victoria auf ein elegantes Kostüm in Cremeweiß – und natürlich ebenfalls auf einen Hut. Madeleine hingegen trug strahlendes Weiß und sah darin ebenfalls zauberhaft aus.
Prinzessin Estelle nicht dabei
Kleiner Wermutstropfen: Prinzessin Estelle fehlt an diesem für das schwedische Königspaar so wichtigen Tag. Die 14-Jährige befindet sich aktuell auf einer Sprachreise.
Der Gottesdienst am Morgen ist allerdings nur der Auftakt zu den Feierlichkeiten, im Laufe des Tages wird es weitere Auftritte der schwedischen Königsfamilie geben – etwa eine Kutschenfahrt durch die Stadt sowie eine Bootsfahrt mit der königlichen Schaluppe „Vasaorden“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.