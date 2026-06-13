Keine Elternzeit: Jungvater zog vor Gericht

Die Botschaft: Entweder ganz oder gar nicht arbeiten kommen. Nach neun Monaten Karenz wollte Paul R. zurückkehren – allerdings in Elternteilzeit mit 30 Wochenstunden, um sich um seine Tochter zu kümmern. Die prompte Antwort: Der Job sei nur in Vollzeit machbar. Eine fadenscheinige Ausrede, wie sich zeigte. Denn jene Kollegin, die ihn während der Karenz vertreten hatte, arbeitete selbst in Teilzeit. Der wahre Grund lag offenbar woanders: in seiner neuen Rolle als Vater.