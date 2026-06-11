Psychische Erkrankung: Schwere Last für Angehörige

Experten sprechen in manchen Fällen von Co-Abhängigkeit oder einer ungesunden Verstrickung. Gemeint ist damit nicht mangelnde Liebe oder Fürsorge – im Gegenteil. Oft entsteht die Situation gerade deshalb, weil sie alles daransetzen, dem Patienten zu helfen. Doch wenn das eigene Leben zunehmend von den Problemen des anderen bestimmt wird, kann dies langfristig auch die eigene mentale Balance ins Wanken bringen.