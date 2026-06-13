In diesem Urlaubsparadies gilt nun Sicherheitszone

Minderjährige bekriegen sich

Die Entscheidung wurde im Provinzkomitee für öffentliche Ordnung und Sicherheit getroffen und ist eine Reaktion auf die zunehmende Zahl von Gewaltvorfällen im Badeort. Dort kam es innerhalb der letzten zwei Wochen zu zwei größeren Schlägereien, an denen überwiegend Minderjährige beteiligt waren. Die erste ereignete sich am frei zugänglichen Strand, die zweite in einem Wohnviertel hinter dem Stadion. In beiden Fällen nahmen die Ermittlungsbehörden umgehend Untersuchungen auf. Der Polizeichef von Venedig verhängte bereits erste einjährige Aufenthaltsverbote gegen identifizierte Beteiligte.