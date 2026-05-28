Warum manche die Schuld immer bei sich suchen

Es beginnt oft in Momenten, in denen wir es am wenigsten erwarten. Plötzlich schießt er hoch, dieser Stich. Hätte ich nicht …? Warum habe ich …? Wieso bin ich …? Schuld ist ein leiser Schatten, der sich über uns legt, selbst dann, wenn objektiv gar nichts passiert ist. Wir entschuldigen uns für Dinge, die nicht in unserer Verantwortung liegen. Wir übernehmen Lasten, die uns nicht gehören. Und wir bestrafen uns für Fehler, die wir nie begangen haben. Genau hier beginnt das Schuld-Dilemma und die Frage, warum wir uns selbst so oft im Weg stehen.