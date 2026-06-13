Sie kann wegen Ronaldo nicht zum Weinen aufhören

Turnier-Mitfavorit Portugal absolviert das erste Spiel am Mittwoch (19 Uhr) in Houston gegen die Demokratische Republik Kongo. In der Gruppe sind außerdem noch Kolumbien und Usbekistan. Ronaldo hofft bei seiner sechsten WM-Teilnahme auf den ersten Titel. Auf die Frage, ob Portugal ein Kandidat für den WM-Sieg sei, sagte Ronaldo: „Das werden wir erst am Ende wissen.“ Portugal habe eine „sehr gute Generation“, ergänzte der Profi von Al-Nassr. „Aber es gibt Faktoren, die wir nicht kontrollieren können.“ Der Schlüssel sei, gut zu starten und die Gruppe K als Erster abzuschließen.