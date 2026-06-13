Sie kann wegen Ronaldo nicht zum Weinen aufhören

„Ich weine noch immer.“ Schreibt sie einen Tag, nachdem sie ihr großes Idol getroffen hat. Und offenbar mit dem Heulen nicht aufhören kann.
Die Rede ist von Celine Dept, ihres Zeichens belgische Influencerin. Knapp sieben Millionen Follower vereint sie auf Instagram. Auf YouTube mutet die Zahl noch monströser an: 59,8 Millionen. Laut Wikipedia war sie die erste Belgeirn, die die 10-Millionen-Abonnenten-Marke auf YouTube knackte. Die hat sie inzwischen mehrfach pulverisiert.
Dann war‘s geschehen
Und auch diesem Internet-Megastar gehen ab und zu die Emotionen durch. Zum Beispiel, wenn die gute Dame ihr, wie sie schreibt, größtes Idol trifft. Das trägt den Namen Cristiano Ronaldo und nahm sich am Rande eins Trainings mit Portugals Nationalmannschaft bei der WM Zeit für ein Treffen mit Kollegin Dept. Und für eine herzliche Umarmung. Dann war es um die Dame geschehen.
Die Tränen waren der Dame schon Tage zuvor eingeschossen. Damals „nur“, weil sie Ronaldo relativ nahe kam und ihm beim Training beobachten durfte. Allein seine relative Nähe ließ die Emotionen schon mit Dept durchgehen.
„Meine Spiele nicht gesehen“
Seine Fans vermag er also noch wie vor zu verzücken, der gute Cristiano. Und wie sieht‘s bei seiner (vermutlich jetzt wirklich) letzten WM mit seiner Fitness aus? „Körperlich? Mir geht es gut. Habt ihr meine Spiele nicht gesehen?“, antwortete der 41-Jährige laut dem Sender ESPN auf die Frage von Journalisten nach seiner Verfassung. Ronaldo war in Portugals letzten beiden WM-Tests beim 2:1 gegen Chile und beim 2:1 gegen Nigeria ohne Tor geblieben.
Turnier-Mitfavorit Portugal absolviert das erste Spiel am Mittwoch (19 Uhr) in Houston gegen die Demokratische Republik Kongo. In der Gruppe sind außerdem noch Kolumbien und Usbekistan. Ronaldo hofft bei seiner sechsten WM-Teilnahme auf den ersten Titel. Auf die Frage, ob Portugal ein Kandidat für den WM-Sieg sei, sagte Ronaldo: „Das werden wir erst am Ende wissen.“ Portugal habe eine „sehr gute Generation“, ergänzte der Profi von Al-Nassr. „Aber es gibt Faktoren, die wir nicht kontrollieren können.“ Der Schlüssel sei, gut zu starten und die Gruppe K als Erster abzuschließen.
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