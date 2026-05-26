Lange Isolation fördert Misstrauen und Konflikte

An der Untersuchung haben sich Forschende mehrere Universitäten beteiligt, darunter Zürich, Bern und Würzburg. Betrachtet wurde die zwölfköpfige Besatzung der französisch-italienischen Antarktisstation Concordia, die an einem der entlegensten Orte der Erde auf etwa 3200 Metern Höhe liegt. Es ging um Teamdynamik, soziales Miteinander, Misstrauen und Einsamkeit. Die Besatzung lebte und arbeitete in völliger Abgeschiedenheit vom Rest der Welt, da im antarktischen Winter von Mitte Februar bis Mitte November kein Zugang möglich ist. Die zwölf Personen trugen Sensoren, die erfassten, wann sie sich wie lange mit wem trafen, und sie füllten mehrfach Fragebögen aus.