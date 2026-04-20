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Symptome ernst nehmen

Keine Atempausen für Allergiker: Asthma droht

Medizinische Vorsorge & Körperbewusstsein
20.04.2026 15:07
Allergie-Symptome wie rinnende Nase immer ernst nehmen.
Allergie-Symptome wie rinnende Nase immer ernst nehmen.(Bild: elements.envato.com)
Porträt von Eva Greil-Schähs
Von Eva Greil-Schähs

Allergien haben sich längst zu einer Volkskrankheit entwickelt. Rund zwei Millionen Menschen leiden in Österreich darunter – mit steigender Tendenz. Betroffene sollten die Blühsaison kennen und den Pollenkalender studieren. Auch eine Immuntherapie kann helfen. Denn das Allergiejahr lässt kaum noch Atempausen zu.

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Mit der schlagartigen Blüte von Hasel und Erle startete die Pollensaison heuer zwar später, aber überraschend intensiv. Das bereitet vielen große Probleme. Aktiv blüht derzeit häufig auch die Esche – und wirkt sich oft unangenehmer aus als angenommen. Mittlerweile hat jedoch jedes Monat Allergiepotenzial, was viele nach wie vor nicht ernst nehmen. Dabei drohen unbehandelten Allergikern schlimme Folgen, vor allem Kinder leiden!

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