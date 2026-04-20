Keine Atempausen für Allergiker: Asthma droht

Mit der schlagartigen Blüte von Hasel und Erle startete die Pollensaison heuer zwar später, aber überraschend intensiv. Das bereitet vielen große Probleme. Aktiv blüht derzeit häufig auch die Esche – und wirkt sich oft unangenehmer aus als angenommen. Mittlerweile hat jedoch jedes Monat Allergiepotenzial, was viele nach wie vor nicht ernst nehmen. Dabei drohen unbehandelten Allergikern schlimme Folgen, vor allem Kinder leiden!