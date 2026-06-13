Mehrere Verletzte bei Karambolage auf Parkplatz

Ein Elektrofahrzeug kam am Samstag von der Bundesstraße bei Hall in Tirol von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Nebenweg und krachte schließlich gegen mehrere Fahrzeuge auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes. Laut ersten Informationen wurden mehrere Personen verletzt.
Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr in der Nähe eines Einkaufsmarktes an der Haller Bundesstraße. Ein bislang unbekannter Lenker eines E-Fahrzeugs dürfte aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren haben, fuhr über einen Grünstreifen und eine Nebenfahrbahn und kam schließlich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes zum Stillstand, nachdem es mehrere andere Fahrzeuge gerammt hatte.
Bei dem Unfall wurden laut ersten Informationen sechs Personen leicht verletzt. Sie wurden von der Rettung versorgt. Ermittlungen zu dem Unfallhergang laufen. Zum Unfallzeitpunkt herrschte auf dem Parkplatz reger Betrieb.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.