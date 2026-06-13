Mehrere Verletzte bei Karambolage auf Parkplatz

Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr in der Nähe eines Einkaufsmarktes an der Haller Bundesstraße. Ein bislang unbekannter Lenker eines E-Fahrzeugs dürfte aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren haben, fuhr über einen Grünstreifen und eine Nebenfahrbahn und kam schließlich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes zum Stillstand, nachdem es mehrere andere Fahrzeuge gerammt hatte.