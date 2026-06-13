Was blieb eigentlich von der WM 2022 in Katar?

Jeder erinnert sich noch an die irrwitzige WM 2022, als die katarische Herrscherfamilie 200 Milliarden Dollar investierte, um der Welt ein einzigartiges Fußball-Schauspiel zu bieten. Was ist vom Großevent am Golf geblieben, außer einer Reihe von Stadien, die niemand braucht?
Wer 2026 vom Flughafen Doha Richtung Innenstadt fährt, kommt an einem Gebäude vorbei, das eigentlich schon lange nicht mehr stehen dürfte. Das Stadion 974, erbaut aus eben so vielen Schiffscontainern, sollte nach Ende der WM abgebaut und in einem Entwicklungsland neu aufgebaut werden. Das versprachen die katarischen Veranstalter, die ja auch die erste klimaneutrale WM der Geschichte in Aussicht stellten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.