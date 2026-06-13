Was blieb eigentlich von der WM 2022 in Katar?

Wer 2026 vom Flughafen Doha Richtung Innenstadt fährt, kommt an einem Gebäude vorbei, das eigentlich schon lange nicht mehr stehen dürfte. Das Stadion 974, erbaut aus eben so vielen Schiffscontainern, sollte nach Ende der WM abgebaut und in einem Entwicklungsland neu aufgebaut werden. Das versprachen die katarischen Veranstalter, die ja auch die erste klimaneutrale WM der Geschichte in Aussicht stellten.