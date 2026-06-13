Zwei Millionen Euro? So stemmt ÖFB Rangnick-Gehalt

Zwei Millionen Euro netto soll Teamchef Ralf Rangnick künftig jährlich erhalten – deutlich mehr als bisher. Finanziert wird sein Gehalt fast zur Hälfte durch vier ÖFB-Sponsoren, nämlich UNIQA, Raiffeisen, Sporteo und IMMOunited.
Der Fußball-Bund schreibt von einem „maßgeblichen finanziellen Engagement“ des Quartetts, ohne Zahlen zu nennen. „Ihre Unterstützung hat wesentlich dazu beigetragen, dass wir den erfolgreichen Weg gemeinsam fortsetzen können“, erklärte ÖFB-Boss Josef Pröll.
Deutlich mehr hätte Rangnick bereits 2024 verdienen können. Damals schlug der Schwabe kurz vor der EM ein Trainer-Angebot von Bayern München aus, um als Teamchef in Österreich zu bleiben. Nun folgten Absagen an Dortmund und Milan.
„Klar ist, dass der ÖFB finanziell nicht mit internationalen Spitzenklubs konkurrieren kann. Es waren, und das möchte ich ausdrücklich betonen, auch andere Faktoren, die Ralf Rangnick überzeugt haben“, meinte Pröll. „Österreich und Ralf Rangnick – das passt einfach zusammen.“
Starke Bilanz
Nach bisher 45 Länderspielen steht Rangnicks Bilanz bei 27 Siegen, acht Remis und zehn Niederlagen. Sein Punkteschnitt von 1,98 Zählern ist der höchste aller ÖFB-Teamchefs nach 1945, die mindestens zehn Partien in der Verantwortung waren.
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