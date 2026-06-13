Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Zeitplan Ergebnisse Wettmeisterschaft

Sponsoren helfen

Zwei Millionen Euro? So stemmt ÖFB Rangnick-Gehalt

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
13.06.2026 20:11
Josef Pröll und Ralf Rangnick
Josef Pröll und Ralf Rangnick(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Zwei Millionen Euro netto soll Teamchef Ralf Rangnick künftig jährlich erhalten – deutlich mehr als bisher. Finanziert wird sein Gehalt fast zur Hälfte durch vier ÖFB-Sponsoren, nämlich UNIQA, Raiffeisen, Sporteo und IMMOunited.

0 Kommentare

Der Fußball-Bund schreibt von einem „maßgeblichen finanziellen Engagement“ des Quartetts, ohne Zahlen zu nennen. „Ihre Unterstützung hat wesentlich dazu beigetragen, dass wir den erfolgreichen Weg gemeinsam fortsetzen können“, erklärte ÖFB-Boss Josef Pröll.

Deutlich mehr hätte Rangnick bereits 2024 verdienen können. Damals schlug der Schwabe kurz vor der EM ein Trainer-Angebot von Bayern München aus, um als Teamchef in Österreich zu bleiben. Nun folgten Absagen an Dortmund und Milan.

(Bild: Kronen Zeitung)

Hier können Sie die App im Google Play Store downloaden.
Hier können Sie die App via App Store downloaden.

„Klar ist, dass der ÖFB finanziell nicht mit internationalen Spitzenklubs konkurrieren kann. Es waren, und das möchte ich ausdrücklich betonen, auch andere Faktoren, die Ralf Rangnick überzeugt haben“, meinte Pröll. „Österreich und Ralf Rangnick – das passt einfach zusammen.“

Lesen Sie auch:
Josef Pröll und Ralf Rangnick
ÖFB-Boss im Video
Pröll: „Österreich und Rangnick – das passt!“
13.06.2026
Er bleibt Teamchef
Rangnick reizt, rührt um, refomiert: Ein Porträt
13.06.2026
Vertrag verlängert
JAAA! Ralf Rangnick bleibt Teamchef von Österreich
13.06.2026

Starke Bilanz
Nach bisher 45 Länderspielen steht Rangnicks Bilanz bei 27 Siegen, acht Remis und zehn Niederlagen. Sein Punkteschnitt von 1,98 Zählern ist der höchste aller ÖFB-Teamchefs nach 1945, die mindestens zehn Partien in der Verantwortung waren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
13.06.2026 20:11
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
210.538 mal gelesen
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Oberösterreich
Lehrer (29) tötet an Mittelschule Ex-Freundin
111.938 mal gelesen
In der Bibliothek der Mittelschule in Taufkirchen an der Pram (im Bild ein Ermittler) wurde eine ...
Außenpolitik
Putin schröpft alle! Ausblick wird immer düsterer
84.569 mal gelesen
Putin greift tief in die Taschen der Russen.
Außenpolitik
Neuer Russen-Aufmarsch entlang der NATO-Grenze
1272 mal kommentiert
Die russischen Kapazitäten entlang der NATO-Ostflanke werden aktuell vervielfacht.
Unterhaltung
Das verspricht der neue ORF-Chef dem Publikum
972 mal kommentiert
Clemens Pig übernimmt keine einfache Aufgabe ...
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
931 mal kommentiert
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Gruppe B im Ticker
LIVE: Wie startet die Schweiz gegen Katar in WM?
Sport Tv Logo
Gebrochene Versprechen
Was blieb eigentlich von der WM 2022 in Katar?
Sponsoren helfen
Zwei Millionen Euro? So stemmt ÖFB Rangnick-Gehalt
ÖFB-Boss im Video
Pröll: „Österreich und Rangnick – das passt!“
Er bleibt Teamchef
Rangnick reizt, rührt um, refomiert: Ein Porträt

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf