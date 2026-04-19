Marie Kondo ordnet wieder Chaos – diesmal im Kopf

Die Aufräum-Ikone Marie Kondo (41) nimmt sich nun unseres Innenlebens an. In ihrem neuen Buch „Kirschblüten im Herzen“ sortiert die Japanerin Gedanken wie Kleiderstapel, öffnet emotionale Schubladen und zeigt, wie man loslässt, was nicht mehr zu einem passt. Und bleibt dabei ihrer Methode treu.
Mit akkurat gerollten T-Shirts und der Frage „Does it spark joy?“ – auf Deutsch: „Bereitet es Freude?“ – stieg Marie Kondo zur Ikone des minimalistischen Lebensstils auf. Ihre Bücher verkauften sich weltweit über sieben Millionen Mal und erschienen in mehr als 27 Sprachen. Netflix widmete ihr eine eigene Serie, die KonMari-Methode wurde zum globalen Entrümpelungsritual. Dabei folgt sie klaren Prinzipien: Aufräumen nach Kategorien, nicht nach Räumen. Erst Kleidung, dann Bücher, Papier, „Komono“ (alles, was sonst noch herumliegt), zuletzt Erinnerungsstücke. Gewand wird so gefaltet, dass es aufrecht gelagert werden kann – wie Bücher im Regal. Das schafft Übersicht.
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