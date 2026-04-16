Radikale Diäten bremsen sogar Ihren Abnehmerfolg!

Der Frühling fühlt sich für viele wie ein Neuanfang an. „Jetzt starte ich neu durch!“ Gesünder essen, mehr bewegen, vielleicht sogar ein paar Kilos verlieren. Doch genau dieser Neustart ist für viele der Beginn eines Kreislaufs, der immer gleich abläuft. Große Motivation am Anfang. Klare Regeln. Viel Disziplin. Noch mehr Verzicht. Und nach kurzer Zeit der Einbruch. Der Alltag kommt zurück und irgendwann bleibt das Gefühl: „Ich habe es wieder nicht geschafft.“ Dabei liegt das Problem selten an mangelnder Motivation.