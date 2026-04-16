Radikale Diäten bremsen sogar Ihren Abnehmerfolg!

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Ernährung & Wohlfühlgewicht
16.04.2026 15:00
Radikale Ernährungsumstellung im Frühjahr bewirkt oft das Gegenteil von dem, was man sich ...
Radikale Ernährungsumstellung im Frühjahr bewirkt oft das Gegenteil von dem, was man sich wünscht.(Bild: Drazen - stock.adobe.com)
Porträt von Karin Rohrer-Schausberger
Von Karin Rohrer-Schausberger

Frühling, Neustart, neue Motivation und trotzdem klappt das Abnehmen bei Ihnen nicht? Lassen Sie sich nicht entmutigen. Warum radikale Neustarts im Frühjahr meistens scheitern und wie es wirklich funktioniert, Kilos loszuwerden, erklärt Abnehmcoach Ursula Vybiral. 

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Der Frühling fühlt sich für viele wie ein Neuanfang an. „Jetzt starte ich neu durch!“ Gesünder essen, mehr bewegen, vielleicht sogar ein paar Kilos verlieren. Doch genau dieser Neustart ist für viele der Beginn eines Kreislaufs, der immer gleich abläuft. Große Motivation am Anfang. Klare Regeln. Viel Disziplin. Noch mehr Verzicht. Und nach kurzer Zeit der Einbruch. Der Alltag kommt zurück und irgendwann bleibt das Gefühl: „Ich habe es wieder nicht geschafft.“ Dabei liegt das Problem selten an mangelnder Motivation.

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