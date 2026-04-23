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Handel mit Peptiden

Gefährlicher Trend hat „Wolverine“ zum Vorbild

Bewegung & Körperkraft
23.04.2026 14:00
Regenerieren wie Marvel-Held „Wolverine“? Das erhoffen sich viele Sportler von Peptiden.
Regenerieren wie Marvel-Held „Wolverine“? Das erhoffen sich viele Sportler von Peptiden.(Bild: Krone KREATIV/Stock.adobe.com (2)/Adamov, TeTe Song)
Porträt von Peter Wiesmeyer
Von Peter Wiesmeyer

Kennen Sie „Wolverine“? Ein Superheld, der Verletzungen super wegsteckt und schnell regeneriert. Weil sich so etwas auch Sportler erhoffen, greifen immer mehr zu vermeintlichen Wundermitteln, die sogar nach der Marvel-Figur benannt sind. Der Online-Handel boomt, birgt jedoch große Gefahren.

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Höher, schneller, weiter – das olympische Motto gilt längst als Lifestyle. Sport liegt im Trend, Selbstoptimierung boomt. Das erkennt auch die Tech-Branche. Die „Enhanced Games“ im Mai in Las Vegas, bei denen Doping dezidiert für „sportliche“ Rekordjagden genutzt werden darf, werden nicht zufällig von Tech-Milliardären mitfinanziert. Den Körper mittels Wissenschaft zu optimieren, ist – so glauben manche – in unserer hoch technologisierten Welt nur folgerichtig. Kein Wunder, dass dieser Umstand seltsame bis gefährliche Blüten treibt ...

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