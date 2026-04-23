Gefährlicher Trend hat „Wolverine“ zum Vorbild

Kennen Sie „Wolverine“? Ein Superheld, der Verletzungen super wegsteckt und schnell regeneriert. Weil sich so etwas auch Sportler erhoffen, greifen immer mehr zu vermeintlichen Wundermitteln, die sogar nach der Marvel-Figur benannt sind. Der Online-Handel boomt, birgt jedoch große Gefahren.
Höher, schneller, weiter – das olympische Motto gilt längst als Lifestyle. Sport liegt im Trend, Selbstoptimierung boomt. Das erkennt auch die Tech-Branche. Die „Enhanced Games“ im Mai in Las Vegas, bei denen Doping dezidiert für „sportliche“ Rekordjagden genutzt werden darf, werden nicht zufällig von Tech-Milliardären mitfinanziert. Den Körper mittels Wissenschaft zu optimieren, ist – so glauben manche – in unserer hoch technologisierten Welt nur folgerichtig. Kein Wunder, dass dieser Umstand seltsame bis gefährliche Blüten treibt ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.