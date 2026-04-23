Gefährlicher Trend hat „Wolverine“ zum Vorbild

Höher, schneller, weiter – das olympische Motto gilt längst als Lifestyle. Sport liegt im Trend, Selbstoptimierung boomt. Das erkennt auch die Tech-Branche. Die „Enhanced Games“ im Mai in Las Vegas, bei denen Doping dezidiert für „sportliche“ Rekordjagden genutzt werden darf, werden nicht zufällig von Tech-Milliardären mitfinanziert. Den Körper mittels Wissenschaft zu optimieren, ist – so glauben manche – in unserer hoch technologisierten Welt nur folgerichtig. Kein Wunder, dass dieser Umstand seltsame bis gefährliche Blüten treibt ...