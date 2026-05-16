„Padel“ ist der neue Trendsport aus Südamerika

Erfunden wurde Padel Ende der 1960er-Jahre in Mexiko. Von dort aus verbreitete sich die Sportart nach Spanien und Argentinien, wo sie heute zu den beliebtesten Freizeitsportarten zählt. Besonders in Spanien gehört Padel längst zum Alltag – mit tausenden Courts und Millionen Spielern. Inzwischen boomt die Sportart auch in Österreich, Deutschland und vielen anderen Ländern Europas.