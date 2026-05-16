„Padel“ ist der neue Trendsport aus Südamerika

Kaum eine Rückschlagsportart wächst derzeit so rasant wie Padel – oft fälschlich als „Paddle Tennis“ bezeichnet. Die Mischung aus Tennis und Squash gilt als Trendsportart schlechthin. Warum? Weil Padel leicht zugänglich ist, schnell Erfolgserlebnisse bringt und vor allem enorm viel Spaß macht.
Erfunden wurde Padel Ende der 1960er-Jahre in Mexiko. Von dort aus verbreitete sich die Sportart nach Spanien und Argentinien, wo sie heute zu den beliebtesten Freizeitsportarten zählt. Besonders in Spanien gehört Padel längst zum Alltag – mit tausenden Courts und Millionen Spielern. Inzwischen boomt die Sportart auch in Österreich, Deutschland und vielen anderen Ländern Europas.
Das Besondere daran: Gespielt wird meist zu viert im Doppel auf einem kleineren Platz mit Glaswänden. Diese dürfen – ähnlich wie beim Squash – ins Spiel einbezogen werden. Dadurch entstehen lange Ballwechsel, spannende Winkel und viel Dynamik.
Schläger ohne Bespannung
Gespielt wird mit speziellen Schlägern ohne Bespannung, die kompakt und leicht zu handhaben sind. Padel ist relativ einfach zu erlernen. Der Court ist kleiner als beim Tennis, die Distanzen kürzer und der Aufschlag erfolgt von unten. Dadurch kommen Einsteiger rasch ins Spiel. Technik und Taktik entwickeln sich oft schon nach wenigen Einheiten.
Padel ist supercool, actionreich und macht Spaß – also für mich eine sportliche Alternative.
Philipp Jelinek, Fitness-Experte
Bild: Eva Manhart
Gespielt wird meist auf Kunstrasen mit Sandfüllung, teilweise auch auf speziellen Kunststoffbelägen. Verwendet werden Bälle, die Tennisbällen ähnlich sehen, jedoch etwas weniger Druck haben und dadurch langsamer springen.
Auch preislich ist Padel attraktiv: Da meist vier Personen gemeinsam spielen, teilen sich die Platzkosten. Schläger sind oft günstiger als hochwertige Tennisschläger, vielerorts kann Material ausgeliehen werden.
Fazit: Padel ist supercool, actionreich und macht Spaß – also für mich eine sportliche Alternative. Es wundert mich nicht, dass sich diese Sportart so großer Beliebtheit erfreut.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.