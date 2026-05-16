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„Padel“ ist der neue Trendsport aus Südamerika

Bewegung & Körperkraft
16.05.2026 15:00
Fitness-Profi Philipp Jelinek hat Spaß an Padel.
Fitness-Profi Philipp Jelinek hat Spaß an Padel.(Bild: Philipp Jelinek)
Porträt von Philipp Jelinek
Von Philipp Jelinek

Kaum eine Rückschlagsportart wächst derzeit so rasant wie Padel – oft fälschlich als „Paddle Tennis“ bezeichnet. Die Mischung aus Tennis und Squash gilt als Trendsportart schlechthin. Warum? Weil Padel leicht zugänglich ist, schnell Erfolgserlebnisse bringt und vor allem enorm viel Spaß macht.

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Erfunden wurde Padel Ende der 1960er-Jahre in Mexiko. Von dort aus verbreitete sich die Sportart nach Spanien und Argentinien, wo sie heute zu den beliebtesten Freizeitsportarten zählt. Besonders in Spanien gehört Padel längst zum Alltag – mit tausenden Courts und Millionen Spielern. Inzwischen boomt die Sportart auch in Österreich, Deutschland und vielen anderen Ländern Europas.

Das Besondere daran: Gespielt wird meist zu viert im Doppel auf einem kleineren Platz mit Glaswänden. Diese dürfen – ähnlich wie beim Squash – ins Spiel einbezogen werden. Dadurch entstehen lange Ballwechsel, spannende Winkel und viel Dynamik.

Schläger ohne Bespannung
Gespielt wird mit speziellen Schlägern ohne Bespannung, die kompakt und leicht zu handhaben sind. Padel ist relativ einfach zu erlernen. Der Court ist kleiner als beim Tennis, die Distanzen kürzer und der Aufschlag erfolgt von unten. Dadurch kommen Einsteiger rasch ins Spiel. Technik und Taktik entwickeln sich oft schon nach wenigen Einheiten.

Zitat Icon

Padel ist supercool, actionreich und macht Spaß – also für mich eine sportliche Alternative.

Philipp Jelinek, Fitness-Experte

Bild: Eva Manhart

Gespielt wird meist auf Kunstrasen mit Sandfüllung, teilweise auch auf speziellen Kunststoffbelägen. Verwendet werden Bälle, die Tennisbällen ähnlich sehen, jedoch etwas weniger Druck haben und dadurch langsamer springen.

Auch preislich ist Padel attraktiv: Da meist vier Personen gemeinsam spielen, teilen sich die Platzkosten. Schläger sind oft günstiger als hochwertige Tennisschläger, vielerorts kann Material ausgeliehen werden.

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Fazit: Padel ist supercool, actionreich und macht Spaß – also für mich eine sportliche Alternative. Es wundert mich nicht, dass sich diese Sportart so großer Beliebtheit erfreut.

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