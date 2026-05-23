Muskelaufbau geht auch ganz ohne „Kater“

Kein Zeichen für gutes Training

Weiterer „Mythos“: Muskelkater ist kein Zeichen für ein gutes Training! Der effektivste Schutz ist recht einfach: Übertreiben Sie es nicht! Wer neu beginnt oder nach einer Pause wieder einsteigt, sollte die Belastungen langsam erhöhen. Schon ein Plus von fünf bis zehn Prozent pro Woche reicht aus, damit sich Muskeln anpassen können. Man sollte sein Training auch nicht bis zum Äußersten ausreizen. Das schont die Muskelfasern.