Bouldern – eine moderne Sportart für jedes Alter

Wenn man von Klettern spricht, ist in der Regel das Erklimmen höherer Wände mit Seil und Klettergurt gemeint. Diese Kletterdisziplin gilt oft als „Marathon“, bei dem Ausdauer, Routenplanung und längere Belastungen im Vordergrund stehen. Im Unterschied dazu ist das Bouldern eher der „Sprint“: kurz, intensiv, technisch anspruchsvoll. Geklettert wird dabei ohne Seil in Absprunghöhe von etwa drei bis vier Metern, geschützt durch dicke Matten am Boden. Gerade dieser Unterschied macht auch die Diskussion spannend: Ist Bouldern eher etwas für jüngere Menschen?