So rüstet China sich für U-Boot-Krieg mit den USA

Gegen die US-Flugzeugträger hat China bekanntlich bereits ein ganzes Arsenal mächtiger Antischiffsraketen entwickelt – in der Taklamakan-Wüste im Landesinneren wurden sogar US-Flugzeugträger nachgebaut, um die Wirkung dieser Waffensysteme zu studieren. Doch auch die US-Dominanz am Meeresgrund bereitet Peking Kopfzerbrechen – und auch sie soll nach dem Willen von Staatschef Xi Jinping gebrochen werden. Krone+ verrät, wie.