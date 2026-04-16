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Tief am Meeresgrund:

So rüstet China sich für U-Boot-Krieg mit den USA

Digital
16.04.2026 12:35
Chinesisches Atom-U-Boot der Jin-Klasse: In die Raketenstarter passen bis zu zwölf ...
Chinesisches Atom-U-Boot der Jin-Klasse: In die Raketenstarter passen bis zu zwölf Interkontinentalraketen mit – je nach Typ – bis zu 10.000 Kilometern Reichweite. Jede Rakete kann mehrere Nuklearsprengköpfe freisetzen, die verschiedene Ziele ansteuern.(Bild: AFP)
Porträt von Dominik Erlinger
Von Dominik Erlinger

Das Säbelrasseln wird seit Jahren lauter – und sollte es im Südchinesischen Meer tatsächlich zu einer militärischen Konfrontation zwischen China und den USA um die von Peking als abtrünnige Provinz betrachtete Insel Taiwan kommen, hätten die USA mit ihren Flugzeugträgern und U-Booten ein Ass im Ärmel. Doch China arbeitet fieberhaft daran, diesen Vorteil auszuhebeln.

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Gegen die US-Flugzeugträger hat China bekanntlich bereits ein ganzes Arsenal mächtiger Antischiffsraketen entwickelt – in der Taklamakan-Wüste im Landesinneren wurden sogar US-Flugzeugträger nachgebaut, um die Wirkung dieser Waffensysteme zu studieren. Doch auch die US-Dominanz am Meeresgrund bereitet Peking Kopfzerbrechen – und auch sie soll nach dem Willen von Staatschef Xi Jinping gebrochen werden. Krone+ verrät, wie.

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