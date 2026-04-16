So rüstet China sich für U-Boot-Krieg mit den USA

Das Säbelrasseln wird seit Jahren lauter – und sollte es im Südchinesischen Meer tatsächlich zu einer militärischen Konfrontation zwischen China und den USA um die von Peking als abtrünnige Provinz betrachtete Insel Taiwan kommen, hätten die USA mit ihren Flugzeugträgern und U-Booten ein Ass im Ärmel. Doch China arbeitet fieberhaft daran, diesen Vorteil auszuhebeln.
Gegen die US-Flugzeugträger hat China bekanntlich bereits ein ganzes Arsenal mächtiger Antischiffsraketen entwickelt – in der Taklamakan-Wüste im Landesinneren wurden sogar US-Flugzeugträger nachgebaut, um die Wirkung dieser Waffensysteme zu studieren. Doch auch die US-Dominanz am Meeresgrund bereitet Peking Kopfzerbrechen – und auch sie soll nach dem Willen von Staatschef Xi Jinping gebrochen werden. Krone+ verrät, wie.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.