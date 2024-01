Warum China in der Wüste Flugzeugträger nachbaut

In der Taklamakan-Wüste testst Chinas Volksbefreiungsarmee fernab größerer Siedlungen neue Technologien. Auch riesige Zeppelin-Hangars wurden hier schon gesichtet. Und immer mehr „Schiffe“ tauchen in der Region auf - zuletzt eine 330 Meter lange Struktur, deren Umrisse jenen des derzeit mächtigsten US-Kriegsschiffes USS Gerald R. Ford gleichen. An einem der dürrsten Orte der Welt einen Superflugzeugträger nachzubauen, das mag überraschen. Doch für Chinas Sicherheitsstrategie ist er unverzichtbar.