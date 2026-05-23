Österreichs EM-Helden vor dem „ewigen Klassiker“

Das Duell Österreich gegen Deutschland elektrisiert seit jeher die Gemüter! Egal ob im Fußball, im Skisport oder im Eishockey. Und am Samstag gibt es eben nicht nur bei der Eishockey-WM in Zürich das Nachbarschaftsduell. Auch in Vorarlberg matchen sich die Nationalmannschaften der beiden Ländle – im Baseball!
Bevor es am Samstag um 20.15 Uhr in Zürich bei der Eishockey-WM zum Showdown zwischen Österreich und Deutschland kommt, duellieren sich in gerade einmal 50 Kilometer Entfernung die Baseball-Auswahlen der beiden Nationen. Bei der erstmals von der Austrian Baseball Softball Federation (ABF) ausgetragenen Alpine International Baseball Trophy (AIBT), an der auch noch die Schweiz und die Slowakei teilnehmen, kommt es in Dornbirn um 16.30 Uhr zu diesem Prestigeduell.
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