Österreichs EM-Helden vor dem „ewigen Klassiker“

Bevor es am Samstag um 20.15 Uhr in Zürich bei der Eishockey-WM zum Showdown zwischen Österreich und Deutschland kommt, duellieren sich in gerade einmal 50 Kilometer Entfernung die Baseball-Auswahlen der beiden Nationen. Bei der erstmals von der Austrian Baseball Softball Federation (ABF) ausgetragenen Alpine International Baseball Trophy (AIBT), an der auch noch die Schweiz und die Slowakei teilnehmen, kommt es in Dornbirn um 16.30 Uhr zu diesem Prestigeduell.