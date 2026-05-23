Jetzt offiziell: Entscheidung um Faber gefallen

Jetzt ist es offiziell: Der Abgang von Dompfarrer Toni Faber ist bestätigt – und damit steht fest, dass der wohl bekannteste Geistliche des Landes den Stephansdom in absehbarer Zeit verlassen wird. Doch die Entscheidung ist nur der erste Schritt eines längeren kirchlichen Umbruchs, dessen Details noch nicht vollständig feststehen.