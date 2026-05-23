Fixiert! Sturm „wildert“ bei Rivale Hartberg

Nur der erste Streich

„Die Chance, zu einem österreichischen Topklub wie Sturm Graz zu wechseln, muss man ergreifen. Ich freue mich sehr, ab Sommer hier loszulegen, meine Qualitäten in das Torhüterteam einzubringen und gemeinsam hart daran zu arbeiten, täglich besser zu werden und die Ziele der Mannschaft zu erreichen“, sagt Helac. „Wir waren für die kommenden Jahre auf der Suche nach einem erfahrenen Torhüter, der die Konstante neben den jungen Tormanntalenten um ihn herum werden soll“, meint Sturm-Sportchef Michael Parensen, der – wie die „Krone“ bereits berichtet hat – mit Jürgen Heil einen weiteren Hartberger nach Graz lotsen wird.