Fixiert! Sturm „wildert“ bei Rivale Hartberg

Die „Krone“ hatte den Deal angekündigt, jetzt machte ihn der Verein auch offiziell: Torhüter Ammar Helac wechselt vom TSV Hartberg zu Vizemeister Sturm. Es wird nicht der einzige Wechsel zwischen den Rivalen bleiben.
Der 27-jährige Torhüter Ammar Helac kommt nach Auslaufen seines Vertrages beim TSV Hartberg ablösefrei nach Graz und unterschreibt einen langfristigen Vertrag beim Vizemeister der Vorsaison. Der ehemalige österreichische U21-Teamspieler stand in seiner Karriere neben Hartberg unter anderem bei Altach (unter Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch), Austria Lustenau und Blau-Weiß Linz unter Vertrag und absolvierte neben neun Einsätzen in der Bundesliga auch 69 Spiele in der 2. Liga.
Nur der erste Streich
„Die Chance, zu einem österreichischen Topklub wie Sturm Graz zu wechseln, muss man ergreifen. Ich freue mich sehr, ab Sommer hier loszulegen, meine Qualitäten in das Torhüterteam einzubringen und gemeinsam hart daran zu arbeiten, täglich besser zu werden und die Ziele der Mannschaft zu erreichen“, sagt Helac. „Wir waren für die kommenden Jahre auf der Suche nach einem erfahrenen Torhüter, der die Konstante neben den jungen Tormanntalenten um ihn herum werden soll“, meint Sturm-Sportchef Michael Parensen, der – wie die „Krone“ bereits berichtet hat – mit Jürgen Heil einen weiteren Hartberger nach Graz lotsen wird.
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