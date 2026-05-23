Warum für Verstappen noch nicht alles verloren ist

Max Verstappen wollte den Flug nach Montreal eigentlich mit einem Pokal im Gepäck antreten. Nach einem Defekt endete sein Abenteuer beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring am vergangenen Sonntag aber dreieinhalb Stunden zu früh, blieb am Ende statt eines Jubelsturms wieder nur Frust. Als hätte der vierfache Weltmeister davon in der laufenden Saison der Formel 1 nicht schon genug...