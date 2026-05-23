Warum für Verstappen noch nicht alles verloren ist

In der laufenden Formel-1-Saison hatte Max Verstappen bislang nicht viel zu lachen. Beim Kanada-GP könnte eine erschreckende Serie historische Ausmaße annehmen. Für Helmut Marko ist aber noch nicht in Stein gemeißelt, dass es in der gleichen Tonart weitergeht.
Max Verstappen wollte den Flug nach Montreal eigentlich mit einem Pokal im Gepäck antreten. Nach einem Defekt endete sein Abenteuer beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring am vergangenen Sonntag aber dreieinhalb Stunden zu früh, blieb am Ende statt eines Jubelsturms wieder nur Frust. Als hätte der vierfache Weltmeister davon in der laufenden Saison der Formel 1 nicht schon genug...
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