Neuer Bayern-Vertrag? Matthäus schwärmt von Laimer

DFB-Rekordnationalspieler und Sky-Experte Lothar Matthäus hat sich für einen neuen Bayern-Vertrag für Konrad Laimer ausgesprochen. „Er verkörpert das, was Bayern ausmacht: Einsatz, Energie“, so der einstige Bayern-Kicker. Zudem sei Laimer auch ein Spieler, den das DFB-Nationalteam durchaus brauchen würde ...
Zuletzt soll hinter den Kulissen wieder Bewegung in die Vertragsgespräche zwischen Bayern und Laimer gekommen sei, berichten deutsche Medien. Dennoch ist eine Einigung weiterhin nicht sicher. Auch die Äußerungen von Klub-Patron Uli Hoeneß, dass Laimer nun mal „kein Maradona“ sei, haben die Situation zusätzlich verkompliziert.
Dennoch gibt es viele Bayern-Fans und Experten, die weiterhin auf eine Verlängerung des im Sommer 2027 auslaufenden Vertrags hoffen. Zu ihnen zählt auch DFB-Rekordnationalspieler Matthäus. „Laimer ist als Rechtsverteidiger auch nicht ausgebildet, aber er macht es hervorragend. Und deshalb wünsche ich mir, dass er bei Bayern verlängert“, so der 65-Jährige bei Sky.
„Spieler, den wir in Deutschland gerne hätten“
Der ÖFB-Teamspieler sei ein sehr wichtiger Spieler für den Rekordmeister, so Matthäus, „nicht nur wegen der Position, sondern auch wegen seiner Mentalität.“ Deshalb appelliert er an die Bayern-Verantwortlichen: „Ich wünsche es mir, und ich kann mir ihn gar nicht woanders vorstellen. Er verkörpert das, was Bayern ausmacht: Einsatz, Energie.“
Für Matthäus ist Laimer auch ein Spieler, der der DFB-Auswahl derzeit fehlt. „Konny Laimer ist ein Spieler, den wir in Deutschland gerne hätten. Auf der Position, auf der er bei Bayern München spielt, nämlich rechts hinten – das spielt er bei Österreich ja nicht“, so der ehemalige DFB-Profi.
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