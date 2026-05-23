Neuer Bayern-Vertrag? Matthäus schwärmt von Laimer

„Spieler, den wir in Deutschland gerne hätten“

Der ÖFB-Teamspieler sei ein sehr wichtiger Spieler für den Rekordmeister, so Matthäus, „nicht nur wegen der Position, sondern auch wegen seiner Mentalität.“ Deshalb appelliert er an die Bayern-Verantwortlichen: „Ich wünsche es mir, und ich kann mir ihn gar nicht woanders vorstellen. Er verkörpert das, was Bayern ausmacht: Einsatz, Energie.“