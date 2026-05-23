ÖVP schießt sich auf NEOS-Bildungsminister ein

Kritisch sieht die OÖVP, dass derzeit viele Kinder, die nicht am konfessionellen Religionsunterricht teilnehmen, über Jahre hinweg überhaupt keinen strukturierten Werteunterricht erhalten. „Es kann nicht sein, dass Kinder zwar vom Religionsunterricht abgemeldet werden, aber erst ab der 9. Schulstufe Ethikunterricht vorgesehen ist. Wer sich vom Religionsunterricht abmeldet, soll künftig automatisch verpflichtend Ethikunterricht besuchen – und zwar schon in der Volksschule und Mittelschule“, fordert Hiegelsberger.

Klare Regeln in Oberösterreich

Oberösterreich habe in mehreren Bereichen bereits klare Regelungen geschaffen. So wurde im Landtag heuer die gemeinsame oberösterreichische Hausordnung beschlossen. In den Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen des Landes ist zudem gesetzlich verankert, dass traditionelle Feste und regionales Brauchtum vermittelt werden.