Mutter ausgesetzter Kinder sang bei Haftvorführung

Beschuldigter wurde aus Polizeidienst entlassen

Bisher hatte Marine R. das Sorgerecht über die beiden Buben und der Vater ein Besuchsrecht, wie die französische Zeitung „Dernières Nouvelles d‘Alsace“ unter Berufung auf den Staatsanwalt von Colmar im Elsass, Jean Richert, berichtete. Der leibliche Vater habe die Mutter und die Kinder bei der Polizei in Colmar als vermisst gemeldet, dort hatte man sich auch schon Sorgen gemacht, weil die Buben nicht mehr in den Kindergarten gekommen waren. In Frankreich sei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Aussetzung Minderjähriger eingeleitet worden, berichtete „Le Parisien“.