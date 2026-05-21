Im Bett nichts gebracht: Dann fielen drei Schüsse

Er ist 27 Jahre alt, posiert gerne in sozialen Medien, mit falschen Muskeln, KI-bearbeitet. Aber auch mit schnellen Autos und Motorrädern, die ihm freilich nicht gehören. Denn mit seiner Baufirma hat er schon zig Exekutionen. Auch bei Frauen kommt der junge Steirer und passionierte Sportschütze laut eigenen Angaben, weil introvertiert, nicht so an. Die 28-jährige bei einem Wiener Magistrat arbeitende Sekretärin Katharina E. aus Kottingbrunn im südlichen Niederösterreich hatte er über das Internet kennengelernt.