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In Lebensgefahr! Bub (3) in Wien von Auto erfasst

Wien
23.05.2026 14:48
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein dreijähriger Bub ist am Samstag in Wien im Bezirk Brigittenau bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Das Kind war mit einem Tretroller unterwegs und wurde bei einer Garagenausfahrt von einem Auto überrollt.

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Der Bub fuhr laut ersten Erhebungen mit einem Tretroller auf einem Gehsteig in Wien-Brigittenau. Im Bereich der Ausfahrt einer Garage in der Hartlgasse wurde der Dreijährige um 12.30 Uhr von einem Auto niedergestoßen und überrollt.

Dabei erlitt der Bub lebensgefährliche Verletzungen, wie die Polizei Wien mitteilte.

Eine Notärztin, die zufällig an der Unfallstelle war, versorgte den Buben, bis die Rettung vor Ort war. Der Dreijährige wurde von der Berufsrettung Wien noch an der Unfallstelle erstversorgt und dann mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die Wiener Berufsrettung erstversorgte den Buben an der Unfallstelle. (Archivbild)
Die Wiener Berufsrettung erstversorgte den Buben an der Unfallstelle. (Archivbild)(Bild: P. Huber)

Wie Polizeisprecherin Irina Steirer präzisierte, befand sich der Dreijährige in Begleitung seines Vaters. Die Unfallstelle sei „unübersichtlich“, sagte die Sprecherin.

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Der aus der Garage kommende Pkw-Lenker dürfte den kleinen Buben nicht wahrgenommen haben. Der Vater des Kleinen wurde von einem Kriseninterventionsteam betreut.

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