In Lebensgefahr! Bub (3) in Wien von Auto erfasst

Ein dreijähriger Bub ist am Samstag in Wien im Bezirk Brigittenau bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Das Kind war mit einem Tretroller unterwegs und wurde bei einer Garagenausfahrt von einem Auto überrollt.
Der Bub fuhr laut ersten Erhebungen mit einem Tretroller auf einem Gehsteig in Wien-Brigittenau. Im Bereich der Ausfahrt einer Garage in der Hartlgasse wurde der Dreijährige um 12.30 Uhr von einem Auto niedergestoßen und überrollt.
Dabei erlitt der Bub lebensgefährliche Verletzungen, wie die Polizei Wien mitteilte.
Eine Notärztin, die zufällig an der Unfallstelle war, versorgte den Buben, bis die Rettung vor Ort war. Der Dreijährige wurde von der Berufsrettung Wien noch an der Unfallstelle erstversorgt und dann mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.
Wie Polizeisprecherin Irina Steirer präzisierte, befand sich der Dreijährige in Begleitung seines Vaters. Die Unfallstelle sei „unübersichtlich“, sagte die Sprecherin.
Der aus der Garage kommende Pkw-Lenker dürfte den kleinen Buben nicht wahrgenommen haben. Der Vater des Kleinen wurde von einem Kriseninterventionsteam betreut.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.