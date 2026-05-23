„Dickes“ Problem: Werden wir zu schwer für Lifte?

Die zunehmende Fettleibigkeit wirkt sich dramatisch auf die allgemeine Gesundheit aus. Dass Adipositas-Forscher deshalb auch Umwälzungen in der Aufzug-Branche fordern, wirkt aber zu dick aufgetragen. Oder? Wir fragen bei einem Lift-Riesen nach, wie schwer die Probleme wiegen.
Weltweit leiden knapp drei Milliarden Menschen unter Übergewicht (BMI >25). Und von diesen sind geschätzt über eine Milliarde Personen fettleibig (BMI > 30). Tendenz steigend. Laut Expertenschätzungen könnten bis 2050 60 Prozent der Erwachsenen sowie ein Drittel der Kinder und Jugendlichen auf diesem Planeten von Übergewicht oder Adipositas betroffen sein.
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