„Dickes“ Problem: Werden wir zu schwer für Lifte?

Weltweit leiden knapp drei Milliarden Menschen unter Übergewicht (BMI >25). Und von diesen sind geschätzt über eine Milliarde Personen fettleibig (BMI > 30). Tendenz steigend. Laut Expertenschätzungen könnten bis 2050 60 Prozent der Erwachsenen sowie ein Drittel der Kinder und Jugendlichen auf diesem Planeten von Übergewicht oder Adipositas betroffen sein.