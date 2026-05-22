Fehlschlag: Starbucks stoppt Warenerfassung per KI

Konzernchef Brian Niccol hatte sich von der KI-Anwendung eine Vermeidung fortwährender Produktengpässe erhofft, die zu Umsatzeinbußen führen. Die App sollte helfen, Vorräte in den Filialen schneller zu dokumentieren. Stattdessen hatte sie jedoch häufig Artikel und deren Anzahl falsch erfasst, wie Reuters bereits im Februar berichtet hatte. So seien ähnliche Milchsorten verwechselt oder Sirupflaschen im Regal gar nicht erkannt worden.